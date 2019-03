Giulie Santana will den Männern bei Temptation Island den Kopf verdrehen! Seit Anfang März flimmert das neue Flirtformat über die TV-Bildschirme. Vier Paare testen darin ihre Treue – und werden jeweils getrennt mit heißen Singles in eine Villa gesteckt. Eine der verführerischen Solo-Ladys ist Giulie – und für die Blondine wäre eine Affäre mit einem vergebenen Mann keine Premiere: "Ja, also ich muss sagen, privat hab ich den Ausspanner schon ein paar Mal gebracht, aber das war dann nicht wissentlich!", erklärte die Jura-Studentin im Promiflash-Interview.



