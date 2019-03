Endlos-Beine, definierte Arme, ein perfekt trainierter Body: Kein Wunder, dass Jasmine Tookes (28) mit ihrem Aussehen Geld verdient. Das Victoria's Secret-Model weiß, ihr Köper ist ihr Kapital. Seit 2015 gehört sie zu den gefeierten Engeln des Unterwäschelabels, inklusive Flügeln auf dem Runway der berühmten Fashion-Show. Eine Ehre, die nur 14 "Engeln" zeitgleich zuteilwird. Doch dafür Hungern? Fehlanzeige! Jasmine isst, was sie will.

"Es langweilt mich total, wenn Leute mich fragen, was ich jeden Tag esse, denn ehrlich, ich esse alles in Maßen. Ich liebe Essen so sehr", erzählt die 28-Jährige in einem Interview mit dem britischen Glamour Magazine. Deswegen behalte sie ihr Training im Auge: "Gerade wenn du älter wirst, verändern sich die Dinge, du trainierst etwas mehr oder etwas weniger." Noch wichtiger sei es, den eigenen Körper zu lieben: "Jeder hat eine kleine Sache, die er nicht mag. Du musst lernen sie anzunehmen und zu lieben. Das habe ich gemacht."

Und noch eine Frage nervt Jasmine: "Was ich finde, dass ich in letzter Zeit oft gefragt werde, ist 'ist es nicht mehr cool, sexy zu sein'", gibt sie zu und hält auch gleich die Antwort parat: "Es ist cool. Du musst nicht für irgendjemand anderen sexy sein, du musst für dich selbst sexy sein. Es geht darum, sich selbst zu lieben und sich selbst gut zu fühlen."

Jasmine Tookes beim "Fantasy Bra"-Fotoshooting für "Victoria's Secret"

Jasmine Tookes, Model

Jasmine Tookes

