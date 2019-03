Erst Mitte Februar wurde es offiziell: Orlando Bloom (42) und Katy Perry (34) sind nach drei Jahren On-Off-Beziehung endlich verlobt! Der Schauspieler stellte die Fragen aller Fragen am Valentinstag – aber will er einen Monat später seine Freundin immer noch heiraten? Diesen Zweifel hat zumindest seine zukünftige Braut. In einem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story fragt Katy ihn: "Bist du dir sicher?" Der Grund für ihre Frage: Das Couple schaut sich zusammen American Idol an, wo die 34-Jährige als Jurorin viele komische Grimassen schneidet. Ihr Orlando schaut sich dieses Spektakel leicht zweifelnd an. Doch die Sängerin muss sich wohl keine Sorgen machen. Erst vor Kurzem erklärte sie: Sie und Orlando lieben sich, gerade weil sie so gegensätzlich sind!



