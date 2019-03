Andrej Mangolds (32) Liebeserklärung an Jennifer Lange bringt Gletscher zum Schmelzen! Vor wenigen Wochen lernten sich der Sportler und die Zumba-Trainerin dank Der Bachelor in Mexiko kennen. Ihren ersten gemeinsamen Pärchen-Urlaub verbringen die beiden aktuell im wesentlich kälteren Ischgl – und zwischen Schneeschippen und Skifahren macht der Unternehmer seiner Freundin nun eine süße Liebeserklärung. "Es ist einfach wunderbar, mit dir neue Dinge und Orte zu entdecken. Dich an meiner Seite zu haben, fühlt sich so unheimlich gut an! Ich danke dir, dass du immer für mich da bist und mir das schönste Gefühl der Welt schenkst! Ich freue mich auf jeden weiteren Moment mit dir und auf unsere gemeinsame Zukunft", schreibt der 32-Jährige zu einem Couple-Pic auf seinem Instagram-Kanal.

