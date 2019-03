LionT (26) kämpft für den guten Ruf seiner Ex! Vor Kurzem teilte der YouTuber seinen neuen Song "Vergessen", eine Abrechnung mit alten Freunden – und in dem wollen einige Zuschauer eine Message an seine Verflossene Dagi Bee (24) erkannt haben. Doch damit liegen sie daneben, betont LionT in einem aktuellen YouTube-Clip: "Den Song habe ich ganz alleine den Leuten gewidmet, die vergessen haben, wo sie herkommen, die vergessen haben, woher ihr Erfolg kommt und die vergessen haben, dass es mich gibt. Und Dagi zählt da nicht zu. Dagi hat immer versucht, mir zu helfen." Zur Freude der Fans kündigt der Webstar auch eine kleine Sensation an: Die beiden planen aktuell, wieder gemeinsam Videos aufzunehmen!



