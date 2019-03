Seit die umstrittene Dokumentation "Leaving Neverland" über Michael Jackson (✝50) veröffentlicht worden ist, reißen die Diskussionen über das Leben des King of Pop nicht ab. In dem Dokumentarfilm behaupten die vermeintlichen Opfer Wade Robson (36) und James Safechuck, jahrelang von dem Musiker sexuell missbraucht worden zu sein. Ein 2016 freigegebener Polizeibericht beweist, dass Michael in seinem Anwesen zumindest eine verstörende Pornosammlung versteckt hatte – mit deren Hilfe er möglicherweise Kinder verführen wollte!

Radar Online liegen Aufnahmen vor, die die erschreckende Kollektion zeigen. Die Fotos, Videos und Bücher sollen bereits im November 2003 während einer Razzia sichergestellt worden sein. Darunter hätten sich beispielsweise Transgender-Pornos, Bondage-Abbildungen oder Fotos von Tier-Opferungen befunden. Auch kinderpornografische Darstellungen seien entdeckt worden. In dem Bericht heißt es außerdem, dass Michael die Inhalte genutzt habe, um junge Männer sexuell zu reizen.

Dass nach und nach immer mehr unschöne Details aus dem Leben des verstorbenen Superstars ans Licht kommen, belastet seine Familie schwer. Wie sein Bruder Jackie Jackson (67) gegenüber E! News berichtete, seien vor allem Michaels Kinder am Boden zerstört: "Sie können es nicht glauben, denn sie kennen Wade. Sie können das alles nicht fassen."

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Montpellier 1988

Getty Images Michael Jackson 2005 in Santa Maria

Getty Images Prince, Blanket und Paris Jackson in Los Angeles im Jahr 2012

