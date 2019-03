Wie geht es Diana June? Im Dezember 2018 brachte die Influencerin ihren ersten Sohn zur Welt. Nur zwei Tage nach der Geburt starb der kleine Mann an den Folgen einer Blutvergiftung. Ein schlimmer Schicksalsschlag, der nur schwer zu verarbeiten ist. Auf Instagram meldet sich die dunkelhaarige Schönheit nun bei ihren Followern und bietet Einblicke in ihr Gefühlsleben: "Also, ich versuche mich gerade halt auch wiederzufinden, mich nicht total im Sumpf zu verlieren."



