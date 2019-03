Sie kann wieder lachen: Khloe Kardashian (34) machte in den letzten Wochen eine schwere Zeit durch. Die Unternehmerin wurde zum zweiten Mal von ihrem On-Off-Freund Tristan Thompson (28) hintergangen und das mit keiner geringeren als Kylie Jenners (21) BFF Jordyn Woods (21). Mittlerweile hat die 34-Jährige den Sportler in den Wind geschossen und kehrt so langsam wieder zur Normalität zurück. Viel Kraft und Liebe schenkt ihr jetzt vor allem Töchterchen True. In ihrem neusten Instagram-Clip albert das Mutter-Tochter-Gespann ausgelassen miteinander rum.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de