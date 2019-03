Zu heiß fürs TV? Am Sonntag sorgte die neue Folge von The Real Housewives of Atlanta für einen Aufreger. Kandi Burruss (42) hatte eine sexy Burlesque-Show auf die Beine gestellt. Den Namen der Show, "Welcome To The Dungeon", hatte die TV-Darstellerin als Reaktion auf Vorwürfe gewählt, dass sie einen geheimen Sexkeller in ihrem Haus habe. Die Performance der Beteiligten war also ziemlich heiß – zu heiß, fand zumindest der Pay-TV-Sender bravo, denn der setzte großflächig Zensurbalken an!

Wie die britische Daily Mail berichtet, hatte Kandis Ehemann Todd Tucker schon im Vorfeld der Show gesagt: "Du könntest der Grund dafür sein, dass heute Nacht einige Babys gemacht werden." Die 42-Jährige hatte nicht nur die Idee zu der Sex-Show, sie stand auch auf der Bühne – und sorgte für die pikantesten Szenen, die dem Sender dann doch zu weit gingen. Besonders einige schlüpfrige Acts, die die Sängerin gemeinsam mit Ex-Model Cynthia Bailey dem Publikum vorführte, sorgten für dicke Zensurbalken über dem Bild. Zum Beispiel setzte Kandi während der Show die 51-jährige Cynthia, die ein weißes Negligé trug, auf einen Stuhl, kauerte sich zwischen ihre Beine und deutete Oralsex an.

Auch manchen "Real Housewives"-Stars war die Show an einigen Stellen zu krass. Marlo Hampton, die als sexy Teufel verkleidet war, meinte: "Gottverdammt, Kandi, ich weiß, dass du verrückt bist, aber das ging mir doch ein Stück zu weit."

Instagram / kandi Kandi Burruss, "The Real Housewives of Atlanta"-Star

Getty Images Kandi Burruss, Cynthia Bailey (2.v.r.) und Marlo Hampton (r.) 2012 in Atlanta

Getty Images Kandi Burruss auf einer Preisverleihung in Beverly Hills

