Sophia Vegas (31) musste in den vergangenen Wochen heftige Mama-Kritik einstecken. Sie überlässt ihr Töchterchen Amanda bereits einer Nanny, heißt es, und gönnt sich mit ihrem Partner Daniel Charlier einen romantischen Urlaub ohne Baby – für viele ihrer Follower ist das ein absolutes No-Go. Mittlerweile sind Mutter und Tochter wieder vereint und Sophia scheint so viel Zeit, wie möglich mit ihrer Kleinen verbringen zu wollen: Sie schaukelt Amanda in den Schlaf.



