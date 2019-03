Diese Vorliebe hat sie eindeutig von ihrer Mum: Vor über einem Jahr erblickte Chicago West (1) das Licht der Welt. Vor allem Kim Kardashian (38) ist in ihre jüngste Tochter total vernarrt – immer wieder teilt sie niedliche Clips und Bilder. Erst kürzlich erwischte die 38-Jährige ihren Spross beim Spielen mit ihren Taschen. Via Instagram-Story ließ Kim ihre Community an diesem Moment teilhaben und die Einjährige hatte offenbar riesigen Spaß, die Designer-Stücke hin und her zu tragen.



