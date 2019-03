Seit mittlerweile zwei Wochen fehlt Moderator Steffen Hallaschka (47) bei "stern TV". An seiner Stelle führte in den vergangenen Ausgaben Nazan Eckes (42) durch die Show – zur Verwunderung vieler Zuschauer. Eine Erklärung für den Moderationswechsel gab es nämlich anfangs nicht. In der letzten stern TV-Folge verkündete Let's Dance-Kandidatin Nazan schließlich den Grund für Steffens TV-Pause: "Heute darf ich meinen Kollegen Steffen Hallaschka vertreten. Aus einem sehr, sehr schönen Grund. Er wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de