Bastian Yotta (42) schwebt auf Wolke sieben! Nach der Trennung von seiner Ex Maria (31) bandelte der Wahlamerikaner mit vielen Frauen an. Unter anderem hatte er eine kurze Beziehung mit Adam sucht Eva-Kollegin Natalia Osada (28). Aber leider war keine der Turteleien für die Ewigkeit bestimmt. Doch in Maria scheint er nun endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Seit August 2018 sind die beiden schon ein Paar und noch immer total verliebt. Das beweist auch ein süßer Snapchat-Clip: Bastian kann die Lippen einfach nicht von der Beauty lassen und küsst sie ganz innig.



