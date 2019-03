Schon im Mai kommt die Realverfilmung des Disney-Klassikers "Aladdin" endlich in die Kinos. Der neueste Trailer bietet den Zuschauern allerdings nicht nur neue imposante Bilder: Die Fans können auch zum ersten Mal einige der Songs hören. Neben dem Liebeslied "Ein Traum wird wahr" bekommt das Publikum auch Will Smith (50) in seiner Version von "Nur'n kleiner Freundschaftsdienst" auf die Ohren. Vielleicht kommt der Schauspieler damit ja besser bei den Disney-Fans an – bisher sind viele von seinem Auftritt als Genie nämlich total genervt.



