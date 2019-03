Geht es ihm wieder besser? Seit einigen Monaten sind Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) unzertrennlich. Bereits im vergangenen Jahr gaben sich die Turteltauben in kleiner Runde das Jawort. Erst kürzlich offenbarte der Sänger seinen Fans aber, dass er an Depressionen leide und sie für ihn beten sollen. Nun ist Biebs offenbar wieder auf dem Weg der Besserung. Vor wenigen Tagen war der 25-Jährige in Paparazzo-Manier unterwegs und filmte ganz ungeniert seine Frau – und an diesem Spaß ließ er seine gesamte Instagram-Community teilhaben.



