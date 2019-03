Zoff-Alarm bei Germany's next Topmodel! Schon in den ersten Folgen der neuen Staffel herrscht bei den Kandidatinnen dicke Luft. Sarah geht ihre Mitstreiterin Simone sogar mitten in einem Interview an. Sally (18) war 2018 in der Castingshow dabei und hat ihre eigenen Erfahrungen mit Streitereien vor laufender Kamera. Sie geriet beispielsweise mit Konkurrentin Abigail aneinander. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, dass solche Reibereien teilweise auch von den Machern angestachelt werden. "Wenn die halt wissen, dass man sich wahrscheinlich nicht so gut leiden kann, dann stellen die dich halt in den Challenges gegeneinander und dann wird das halt einfach provoziert."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de