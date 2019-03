Ihre kleine Maus ist schon ganz schön groß geworden! Vor einigen Monaten wurden die ehemaligen Love Island-Kandidaten Elena Miras (26) und Mike Heiter zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Aylen verdreht den beiden seither ordentlich den Kopf. In den vergangenen Wochen hat die Mini-Prinzessin nun bereits einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt. In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigte sich Mama Elena jetzt total beeindruckt von den Fortschritten ihrer Kleinen: "Sie ist so goldig, mein Gott!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de