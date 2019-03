Eigentlich dürfte Prinz William (36) in Sachen Kindererziehung schon ziemlich routiniert sein. Immerhin ist er bereits dreifacher Vater. Wie das Magazin People berichtet, verriet er bei einem Besuch in der britischen Stadt Blackpool aber nun, was ihn immer noch zur Verzweiflung bringt: die Haare seiner Tochter Prinzessin Charlotte (3)! "Versuchen Sie niemals, einen Pferdeschwanz zu machen. Ein Albtraum”, riet er einem anderen Vater.



