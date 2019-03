Sie touren verliebt durch die Weltgeschichte! Vor wenigen Tagen haben Helene Fischer (34) und ihr Freund Thomas Seitel einen Trip nach Südtirol gemacht. Im verschneiten Pustertal verbrachten die Turteltauben zusammen Zeit auf der Ski-Piste und genossen das atemberaubende Berg-Panorama – und natürlich ihre Zweisamkeit. Damit ist die Reiselust der beiden wohl noch nicht gesättigt: Zurzeit urlauben sie in Südafrika und geben sich volksnah!

Wie Bild berichtet, mischte sich das berühmte Paar am Dienstag unter die Gäste einer Bootstour in der Nähe von Kapstadt. Bei dem Ausflug konnten die Teilnehmer nicht nur Wale, Haie, Delfine und Pinguine beobachten, sondern auch die Schlager-Queen! Mit einer Warnweste über der Bomberjacke und einer großen Kamera in der Hand blickte Helene gebannt aufs Meer.

Wo die beiden wohl als nächstes hinjetten werden? Vielleicht zu einem Familientreffen? Neulich wurde ebenfalls bekannt, dass Thomas bereits die Angehörigen der Sängerin treffen durfte. Hättet ihr den Verliebten einen Ausflug mit anderen Gästen zugetraut? Stimmt ab!

Becher/WENN.com Helene Fischer in der TV-Show "Die große Schlagerüberraschung"

Getty Images Thomas Seitel und Helene Fischer 2017 in Berlin

Instagram / thomas.seitel Thomas Seitel, Tänzer

