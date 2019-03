Mit ihrer Busen-Show sorgte Vanessa in der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel für Aufsehen. Lediglich mit Nippel-Pads auf den Brüsten wollte die 21-Jährige den ersten TV-Job ergattern. Das ging allerdings nach hinten los: Der Kunde war offenbar gar nicht begeistert von dem offensiven Look der jungen Frau – zumindest sah das im Fernsehen so aus. Laut Vanessa sei die Situation in Wahrheit aber ganz anders abgelaufen! Auf Instagram erklärt die Rothaarige, wie es wirklich gewesen sei.



