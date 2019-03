Yeliz Koc (25) setzt sich zur Wehr! Seit einigen Tagen braut sich auf dem Social-Media-Profil der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ein riesiger Shitstorm zusammen. Seit sie und ihr Freund Johannes Haller (31) offen darüber redeten, dass ihre Beziehung aktuell auf der Kippe steht, muss sich die TV-Beauty heftige Vorwürfe gefallen lassen. Die Ausmaße des Hates verstören die Influencerin zutiefst – das lässt sie auch im Netz nicht unkommentiert!

In ihrer Instagram-Story berichtet Yeliz, dass die Gerüchteküche auf ihrem Kanal derzeit eifrig brodelt. Viele Follower glauben, dass Johannes der 25-Jährigen fremdgegangen sei. Die Hater verspüren jedoch kein Mitleid – im Gegenteil! Sie finden, die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin habe solch einen Vertrauensbruch verdient. "Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich finde, das ist unter aller Sau. Ich wünsche nicht einmal meinen schlimmsten Feinden, dass die irgendwie betrogen werden", äußert Yeliz ihr Unverständnis. Ob an den Spekulationen um einen Seitensprung etwas dran ist, möchte das Social-Media-Sternchen allerdings nicht verraten.

Eines stellt Yeliz aber ein für alle Mal klar: Sie findet die Kritik an ihrer Person unerhört! "Wär ich so scheiße, dann wären Johannes und ich nicht seit zehn Monaten zusammen. Ich habe noch nie so viel Zeit mit einem Menschen verbracht – Tag und Nacht, monatelang", schildert sie ihre Sicht der Dinge. In diesem Punkt stimmt ihr auch Johannes zu. In einem Social-Media-Post bittet er seine Community, die Lästereien über Yeliz einzustellen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, TV-Stars

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de