Dieser Verlust traf ihn wie ein Schlag: Louis Tomlinsons (27) Schwester Félicité ist am Mittwoch im Alter von gerade einmal 18 Jahren gestorben. Wie britische Medien, unter anderem The Sun, berichten, sei die Britin wegen einer Herz-Attacke zusammengebrochen. Der Rettungsdienst habe die Jugendliche nur noch leblos in ihrer Londoner Wohnung auffinden können. Der ehemalige One Direction-Sänger sei "am Boden zerstört und verzweifelt", verriet eine Quelle.



