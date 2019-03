Jorge Gonzalez (51) freut sich offensichtlich auf die neue Let's Dance-Staffel! Seit der sechsten Show-Ausgabe darf der Laufsteg-Coach als Juror nicht fehlen. Und auch in diesem Jahr wird er die Tanzeinlagen der Kandidaten bewerten. Auf Instagram gibt er seinen Followern nun einen Einblick, wie er sich auf die kommenden Folgen des TV-Formats einstimmt: Fast hüllenlos schwingt er in einem Video unter der Dusche die Hüften. Auch wenn die Auftritte von unter anderem Oliver Pocher (41), Ella Endlich (34) und Kerstin Ott (37) nicht ganz so freizügig werden dürften: Hoffentlich heizen sie dem Publikum ab Freitag ähnlich stark ein!



