Heute Abend ist es endlich wieder so weit. Dann startet die zwölfte Staffel von Let's Dance. Auch das Tanzduo Kathrin Menzinger (30) und Vadim Garbuzov (31) ist in diesem Jahr wieder dabei. Bevor die beiden Profisportler aber in der TV-Show als Konkurrenten gegeneinander antreten, zeigen sie noch einmal, was sie gemeinsam auf der Tanzfläche drauf haben: Sie tanzen in einer emotionalen Performance zu dem Song "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born".



