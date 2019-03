Schwesta Ewa (34) zeigt ihren Followern nur zwei Monate nach der Entbindung ihrer Tochter Aaliyah Jeyla, was für einen Hammer-Body sie hat! In einem kurzen Clip in ihrer Instagram-Story gibt sie den Blick auf ihre flache Körpermitte frei – und eine kürzlich zu Ende gegangene Schwangerschaft ist diesem Bauch ganz sicher nicht mehr anzusehen. Diesen Anblick sollten ihre Abonnenten nun genießen, denn ob es in Zukunft noch viele Gewichts-Updates geben wird, bleibt ungewiss: Die Rapperin muss sich auf eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung, Körperverletzung und Verführung Minderjähriger vorbereiten.



