Jennifer Lange und Vanessa Prinz haben sich vor einigen Monaten bei Der Bachelor kennengelernt. In der Kuppelshow wurden sie zu ziemlich guten Freundinnen – und das, obwohl sie um denselben Mann buhlten. Letztendlich konnte Jenny das Herz des amtierenden Rosenkavaliers erobern und ist seitdem glücklich mit ihm liiert. Doch wie steht es jetzt um die Freundschaft der beiden Frauen? Im Promiflash-Interview erklärt Jenny: "Es stand auch komischerweise in der Zeit nicht zwischen uns. [...] Jeder macht, denke ich, so sein Ding."



