Die Fans von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind gespannt wie ein Flitzebogen: Wie wird wohl die Hochzeit der Turteltauben aussehen? Werden es die zwei eher ruhig angehen oder doch so richtig auf den Putz hauen? Zu den genauen Details der Feierlichkeiten hüllt sich das Paar bislang selbst noch in Schweigen – doch zum Beispiel Ex-Germany's next Topmodel-Juror Rolf Scheider (63) und die ehemaligen Kandidatinnen Fata Hasanović (24) und Kim Hnizdo (22) haben schon eine genaue Vorstellung, wie der große Tag ablaufen könnte.



