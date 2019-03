Das hat es bei Germany's next Topmodel so noch nie gegeben. Schon im Trailer für die kommende Folge wird klar: Irgendetwas läuft gewaltig schief. Was genau, verrät Kandidatin Jasmin schon jetzt in einem Instagram-Livestream und spoilert damit ihre eigenen Fans: "Ich habe Lena geklatscht, sie war zu frech." Richtig gehört, Jasmin wird gegenüber ihrer Mitstreiterin anscheinend vor laufender Kamera handgreiflich.



