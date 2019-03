Darauf haben alle Marvel-Fans gewartet! 2012 kam der erste Avengers-Teil in die Kinos und löste einen regelrechten Hype um das Superhelden-Universum aus. Charaktere wie Thor, Captain America oder Iron Man schlossen sich in dem Streifen zu einer Gruppe zusammen, um die Menschheit zu beschützen. Im vierten und letzten Streifen der Saga findet alles sein fulminantes Ende. Erst vor wenigen Stunden wurde der neueste Trailer zu "Avengers: Endgame" veröffentlicht. Bereits in den ersten 24 Stunden schauten sich über 31 Millionen Supporter den Clip an. Ab dem 25. April können Fans sich das Spektakel dann im Kino angucken.



