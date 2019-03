Gewisse Dinge aus seinem Privatleben kann LeFloid (31) eben doch nicht für sich behalten! Eigentlich berichtet der YouTuber so gut wie nichts über seine Familie – ein Schnappschuss auf Instagram ließ kürzlich dann aber durchblicken: Der Berliner ist mittlerweile nicht nur mit seiner Langzeit-Freundin Ina verheiratet, sondern auch schon zweifacher Vater! In einem Frage-Antwort-Clip auf YouTube verriet der 31-Jährige außerdem erstmals Details: "Ja, in der Tat, ich bin Vater von Zwillingen: ein wunderhübsches Mädchen und ein wunderhübscher Junge!"



