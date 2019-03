Steht die Ehe von Model Hailey (22) und Sänger Justin Bieber (25) nach nur einem halben Jahr schon vor dem Aus? Schon kurz, nachdem sich die beiden das Jawort gegeben hatten, machten immer wieder Krisengerüchte die Runde. Jetzt scheinen diese sich allem Anschein nach zuzuspitzen. "Hailey ist absolut unglücklich. Justin nimmt ihr komplettes Leben ein. Sie hatte keine Ahnung, dass es so dramatisch sein würde", beteuert ein Insider gegenüber dem US-Magazin InTouch. Vor allem die Depressionen ihres Gatten sollen der 22-Jährigen zu schaffen machen: "Unglücklicherweise ist er so hilfsbedürftig, dass er ihre komplette Aufmerksamkeit braucht. Es ist nicht das, was sie sich vorgestellt hatte."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de