Am 15. März war es wieder so weit: Let's Dance ging endlich wieder los. In der großen Kennenlernshow wurden die prominenten Damen und Herren ihren Tanzpartnern zugeordnet – dabei mauserten sich vor allem zwei Paare bereits jetzt zu den Promiflash-Lieblingen. Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40) sind in den Augen der Zuschauer ein unschlagbares Duo – und bei den Männern kommen besonders Benjamin Piwko (38) und Isabel Edvardsson (36) super an. Der gehörlose Schauspieler bekommt sogar die Wildcard der Fans und kann damit kommende Woche nicht rausfliegen. Na, wenn das nicht ein spannender Wettstreit wird. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



