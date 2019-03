Kylie Jenner (21) präsentiert ganz stolz ihren flachen Bauch! Rund ein Jahr nach der Geburt von Töchterchen Stormi (1) scheint die junge Mama in der Form ihres Lebens zu sein. Als ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, fing die Unternehmerin an, den überflüssigen Pfunden den Kampf anzusagen. Sie hielt strikte Diät und trainierte fünfmal die Woche im Gym – und das Ergebnis ihrer harten Arbeit kann sich echt sehen lassen. In ihrer Insta-Story teilte die 20-Jährige nun einen Clip, auf dem sie ihre schlanke Taille präsentiert und ihre Bauchmuskeln. Die Workouts haben sich also definitiv bezahlt gemacht.

Instagram / kyliejenner Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de