Heidi Klum (45) teilt, seit sie ihre Beziehung zu Tom Kaulitz (29) öffentlich gemacht hat, viel Privates mit ihren Fans. So einen intimen Einblick gibt die Germany's next Topmodel-Chefin allerdings dann doch eher selten bis gar nicht: In einem Instagram-Clip dreht sich Heidi im Kreis und bringt ihr Kleid dabei zum Flattern. Jedoch schwingt das Leoprint-Dress so hoch, dass glatt ihr pinker Slip zum Vorschein kommt – was ihrer Community selbstverständlich nicht entgeht. "Unterwäsche-Blitzer", kommentiert ein User das Video, während ein anderer scherzt: "Also die Buxe hättest du farblich anpassen können."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de