Vor einigen Monaten begann für Andrej Mangold (32) die wohl aufregendste Zeit seines Lebens: Als Rosenkavalier machte er sich auf die Suche nach seiner Traumfrau und fand sie schließlich in Kandidatin Jennifer Lange. Für die Liebessuche bei Der Bachelor hat Andrej sogar seine Basketball-Karriere vorübergehend an den Nagel gehängt. Doch nun will er wieder voll angreifen und seine Rückkehr auf das Spielfeld planen. Promiflash hat Andrej vor Kurzem getroffen und genauer nachgehakt: Wie würde der Sportler mit Bachelor-Bashing auf dem Feld umgehen? "Ich glaube, ich bin da schlagfertig genug. Im Sport gehört Trash-Talk dazu", stellte Andrej gelassen fest.



