Paris Jackson (20) kann es einfach nicht fassen! Am Wochenende mussten ihre Fans kurz um das Model bangen – laut einem US-Medium soll die Tochter von Michael Jackson (✝50) einen Selbstmordversuch begangen haben, weil die Schlagzeilen und die Missbrauchsvorwürfe um ihren Vater angeblich zu viel für sie gewesen sein sollen. Doch wenig später meldete die Beauty sich via Twitter zu Wort und stellte klar, dass an den Gerüchten überhaupt nichts dran ist: "F*ckt euch, ihr verdammten Lügner", richtete sie sich direkt an das Onlinemagazin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



