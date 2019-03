Schwere Vorwürfe gegen Kyle Massey! Der Schauspieler erlangte in seiner Jugend große Bekanntheit durch seine Rollen in Disney-Produktionen wie "Raven blickt durch" und "Einfach Cory", in denen er an der Seite von Raven Symone (33) und Maiara Walsh (31) gespielt hatte. In den vergangenen Jahren war es dann eher ruhig um den Kinderstar geworden – bis jetzt: Kyle wird von einer Teenagerin wegen sexueller Belästigung verklagt!

Wie TMZ berichtet, beschuldigt ein 13-jähriges Mädchen den 27-Jährigen, ihr unangebrachte Bilder und Videos geschickt zu haben. Darunter seien unter anderem Aufnahmen seines erigierten Penis' gewesen. Die Anklageschrift erklärt weiter, die junge Frau habe den Schauspieler 2009 während eines Set-Besuchs bei "Raven blickt durch" kennengelernt, als sie gerade vier Jahre alt gewesen sei. Sie habe daraufhin den Kontakt zu dem TV-Gesicht gehalten, in der Hoffnung, mit seiner Hilfe ihre Karriere voranzubringen.

Das Nachrichtenportal beschreibt weiter, Kyle habe nach einem Besuch der Teenagerin vergangenes Jahr angefangen, ihr unangebrachte Nachrichten, Fotos und Videos zu schicken. Die Klägerin fordere nun 1,5 Millionen US-Dollar von dem Serien-Darsteller. Kyle wollte sich bisher nicht zu den Anschuldigungen äußern.

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Kyle Massey und Raven Symone in "That's so in the House", Juli 2007

Getty Images Kyle Massey, Schauspieler

Getty Images Kyle und sein Bruder Christopher Massey, Disney-Schauspieler



