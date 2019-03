In der Liebe ist für Sally Haas (18) fast alles möglich. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist aktuell nicht in festen Händen. Auf ein bestimmtes Geschlecht ist sie bei der Wahl ihres neuen Partners oder eben ihrer Partnerin nicht festgelegt, wie sie Promiflash verrät: "Ich finde einfach, in wen man sich verliebt, verliebt man sich halt." Frauen zögen sie zwar grundsätzlich nicht sexuell an, aber man wisse ja nie, was passiert.



