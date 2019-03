Für diesen Traum-Body tut sie so einiges: Seit ein paar Jahren macht sich Angelina Heger (27) einen Namen im Fitnessbereich. Mit knallharten Workouts sportelt sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin zu einem Hammer-Körper. Kein Wunder, dass ihre Community nach kurzen Trainings-Clips schreit! Bereits in einem früheren Promiflash-Interview verriet die 27-Jährige, was für durchtrainierte Kurven nötig ist: "Also, ganz wichtig ist natürlich, dass man nicht hungern muss oder sich zum Fitness quält, obwohl man gar keine Lust hat. [...] Grundsätzlich muss es aber bei jedem selbst im Kopf klick machen."



