Temptation Island-Verführerin Giulie Santana ist sicher: Salvatore Vassallo ist der famegeilste Kandidat der Fremdgeh-Show überhaupt! Die 21-jährige Münchnerin lernt den vergebenen Essener während der Dreharbeiten zur Reality-Sendung kennen und scheint ihn ziemlich schnell zu durchschauen, wie sie im Promiflash-Interview in Berlin verrät. "Der Salvatore ist einer der famegeilsten Kandidaten dort überhaupt gewesen. Der Salvatore war ja schon in einigen Formaten davor, zum Beispiel bei Take Me Out oder auch in mehreren ‘taff’-Beiträgen. Die haben er und Christina ja schon gedreht zum Thema Fremdgehen. Also da kann ich nur noch ganz klar sagen, das ist zu 100 Prozent famegeil in meinen Augen", stellte sie klar.



