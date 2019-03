Daniela Büchner (41) erinnert sich an die letzten Worte ihres Mannes! Im November 2018 war Ballermann-Star Jens Büchner (✝49) überraschend an Lungenkrebs gestorben und hatte seine Familie und Freunde in große Trauer gestürzt. Am Mittwochabend gab seine Witwe bei Stern TV das erste Interview nach dem Tod ihres Mannes – und schilderte die bewegenden Zeilen, mit denen sich der Kult-Auswanderer auf dem Sterbebett von ihr verabschiedet hatte: "Bevor er eingeschlafen ist, hat er gesagt: ‘Es wird alles gut, Schatz, ich liebe dich!’"



