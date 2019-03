Schon 2017 traten Sarah (27) und Dominic Harrison (27) zum ersten Mal vor den Traualtar. Damals war Sarah aber gerade hochschwanger. Auf eine ausschweifende Hochzeitsfeier mussten die Influencer also verzichten. Deshalb wollen sie sich in diesem Jahr noch einmal das Jawort geben. Im Promiflash-Interview verrät Sarah jetzt, dass die Vorbereitungen für ihren großen Tag schon auf Hochtouren laufen: "Es wird traumhaft schön werden. Wir sind schon an Kleider, Anzüge, Deko, Probeessen, Location. Wir haben ein super Team hinter uns.”



