Jetzt ist es offiziell – Joey Heindle (25) ist wieder in festen Händen! Im August 2018 gab der Ex-Dschungelcamp-König das Ende seiner einjährigen Beziehung mit Justine Dippl bekannt. Die Trauerphase ist mittlerweile aber längst vorbei – in der Eistänzerin Ramona Elsener hat Joey eine neue Liebe gefunden. Die beiden lernten sich Ende des vergangenen Jahres kennen und sind seit einigen Monaten offiziell ein Paar. "Ja, ich liebe sie – die kleine Maus! Sie macht mein Leben jeden Tag besser und das genieße ich total", bestätigte Joey gegenüber Boulewahr.



