Was ist mit Chris Lehmann passiert? Diese Frage dürften sich in letzter Zeit wohl viele GZSZ-Fans gestellt haben. Noch vor einigen Tagen sah es so aus, als wäre der Aktivist bei einem Inferno ums Leben gekommen. Kurze Zeit später taucht allerdings eine Nachricht des Publikumslieblings auf – bei den Zuschauern herrscht totale Verwirrung. Immerhin hatte Schauspieler Eric Stehfest (29) bereits bekannt gegeben, dass er die Erfolgsserie verlassen würde. Nun klärt die Produktionsfirma das Durcheinander in einem Statement auf: "Chris lebt – Eric Stehfest geht!"



