Vera Int-Veen (51) holt sich tatsächlich Style-Inspiration von Pietro Lombardi (26)! Die beliebte Schwiegertochter gesucht-Moderatorin ist sich für keinen Scherz zu schade und albert im Netz gerne für ihre Fans herum. So hat die Produzentin auch gar kein Problem damit, sich in ihrer Instagram-Story mal von einer anderen Seite zu zeigen – und zwar mit einer knallpinken Kappe. Diesen Style hat sie sich scheinbar bei einem Promi abgeschaut: "Pietro Lombardi trägt die auch immer so hoch. Na gut, der ist 30 Jahre jünger ne", lacht die 51-Jährige.



