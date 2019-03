Freudige Liebes-Nachrichten aus Stockholm! Mia Khalifa erlangte ursprünglich durch die Erwachsenenfilmbranche Bekanntheit – mit Pornofilmchen verdiente die Halb-Libanesin lange Zeit ihr Geld. Ihre Karriere im horizontalen Gewerbe hat die brünette Beauty mittlerweile aber an den Nagel gehängt. Aktuell konzentriert sich die Brillenträgerin auf ihr privates Glück. Sie schwebt mit ihrem Partner Robert Sandberg auf Wolke sieben. Und das Paar setzt nun sogar noch einen drauf: Die Turteltauben haben sich verlobt!

Das gaben die beiden überglücklich mit ultrasüßen Paar-Pics auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Auf Instagram schrieb der zukünftige Ehemann von Mia: "Wir haben das Wochenende in Chicago verbracht und hatten ein wundervolles Abendessen im Smyth. Ich habe um Mias Hand angehalten und sie hat Ja gesagt!" Für die Übergabe des Rings hat sich der Chef-Koch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er hat ihn im Essen seiner Angebeteten versteckt. "Der Ring war in einer Schüssel mit getrockneten Zutaten und wurde als 'neuer Gang' serviert", berichtete er weiter. Doch fast hätte die neugierige Netz-Beauty das gute Stück mitgegessen – Robert konnte das Schmuckstück gerade noch rechtzeitig vom Teller retten und ihr an den Finger stecken.

Dafür macht das gute Stück ordentlich was her. Robert hat seiner Mia nämlich nicht irgendeinen Ring gekauft. Die ehemalige Sex-Film-Queen hat einen großen Diamanten mit glitzernder Umrandung bekommen!

