Jetzt sprach Jens Büchners (✝49) einstige Verlobte Jennifer Matthias ganz offen über die zurückliegenden Ereignisse; im vergangenen November war der Kult-Auswanderer überraschend an Lungenkrebs gestorben. Neben seiner Frau Daniela (41), ihren gemeinsamen Zwillingen und Stiefkindern, hinterlässt der Sänger noch drei weitere leibliche Kinder aus früheren Beziehungen – darunter auch einen Sohn mit Jennifer. Jetzt berichtete die 32-Jährige in Goodbye Deutschland, wie sie Jens' Tod ihrem gemeinsamen Sohn Leon beigebracht hat: “Ich habe mich zu ihm gesetzt und gesagt, dass Papa krank war. Na ja, und dass er jetzt halt gestorben ist. Leon fiel mir dann heulend in den Arm und hat mir dann Fragen gestellt."



