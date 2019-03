Gigi Gorgeous (26) bleibt ein Stück ihrer Vergangenheit erhalten! Gigi ist nicht nur Autorin, Doku-Star und Model, sondern auch YouTuberin und teilt auf ihrem Kanal ihr Leben als Transfrau. Neben lustigen Videos, in denen sie mit ihrer androgynen Freundin Looks tauscht oder mit Make-up-Freundin Kylie Jenner (21) Geschmackstests macht, redet sie auch über die Herausforderungen, vor denen sie Transgender steht. In einem sehr persönlichen Video erklärte Gigi gerade, warum sie keine Geschlechtsumwandlung will – und dabei geht es nicht nur um ihren Wunsch nach einem leiblichen Kind!

Vor Kurzem teilte das Transgirl ihre Geschichte zur Geschlechtsangleichung auf ihrem YouTube-Kanal. Die 26-Jährige erklärte, dass sie die OP zunächst unbedingt wollte und bereits nach Thailand fuhr, um sich dort von Doktoren einer Freundin beraten zu lassen – das habe allerdings alles verändert. "Es klang nach einem sehr intensiven und invasiven Eingriff. Ich habe schon viele beängstigende Dinge durchgemacht bei Operationen, aber das wirkte so hart zu überstehen und einschüchternd und wie eine Verstümmelung des Körpers", öffnete sich Gigi.

Außerdem habe sie zu viele verpfuschte OPs gesehen. "Ich habe den Eingriff nicht machen lassen und ich bin sehr, sehr froh darüber. [...] Ich lasse auf mich zukommen, was sich richtig für mich anfühlt, denn das ist mein Körper. Ich muss jeden Tag darin leben und sollte der Moment kommen, möchte ich, dass es perfekt wird", fügte Gigi an.

Gigi Gorgeous, Netz-Star

Gigi Gorgeous, YouTuberin

Gigi Gorgeous, Autorin

