Selena Gomez (26) will eine Zeit lang auf Männer verzichten! Die Sängerin hat eine ziemlich schwere Zeit hinter sich: Vor einigen Monaten erlitt sie einen schweren Zusammenbruch und musste daraufhin in einer psychiatrischen Klinik betreut werden. In der Therapie soll sie einen ungewöhnlichen Entschluss gefasst haben: Sie will eine Sex-Pause von sechs Monaten einlegen! "Selena ist von einer Beziehung in die nächste gesprungen, von Justin Bieber (25) zu The Weeknd (29) und zurück. Sie hat nie darüber nachgedacht, was das mit ihr gemacht hat", erklärt ein Insider gegenüber Life & Style.



