Melanie Müllers (30) Fans sind schon ganz aus dem Häuschen! Die Netz-Gemeinde will auf einem aktuellen Instagram-Foto der Kultblondine eine Babykugel erkannt haben – und war überzeugt, dass Melanie wieder schwanger sei und sich ihr Töchterchen Mia Rose (1) auf ein Geschwisterchen freuen dürfe. Melli stellte allerdings schnell klar: Auf dem Pic hält sie nicht etwa ihren Bauch in die Kamera, sondern eine ganz andere tätowierte Rundung. "Das ist mein Arsch!", dementierte sie die Nachwuchs-Gerüchte in den Kommentaren. Eigentlich wollte der Malle-Star mit dem Posting auch ein ganz anderes Geheimnis lüften...



